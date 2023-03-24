Платежным стикерам установили лимит на операции без ПИН‑кода

Национальная система платежных карт (НСПК) установила лимит на бесконтактную оплату платежным стикером без ввода ПИН-кода. Ранее ограничения банки устанавливали самостоятельно, как правило, это была 1 тысяча рублей.

«Лимиты на проведение операций с помощью стикера без ввода ПИН-кода платежная система "Мир" установила на уровне 3 тысяч рублей», — уточнили «Известиям» в НСПК.

Таким образом, теперь банки могут поднять лимиты на бесконтактные платежи до 3 тысяч рублей. Либо не делать этого. В первом случае при оплате покупки 2 999 рублей подтверждать операцию ПИН-кодом не потребуется. Но меньшие лимиты могут установить организации, обслуживающие терминалы в магазинах.

Платежные стикеры могут получить клиенты «Тинькофф», Альфа-банка, Сбера и МТС. Новую систему тестируют в ВТБ, Почта Банке, «Хоум кредите».

При потере стикера человеку нужно действовать так же, как и при потере пластиковой карты. Нужно немедленно заблокировать его в мобильном приложении банка или обратиться в кредитную организацию.