Какие города России самые богатые на знаменитостей

Самые богатые знаменитости России рождаются в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Sibnet.ru проанализировал топ-50 самых успешных звезд рейтинга Forbes и определил города с «золотниками».

Главные знаменитости-богачи России — музыканты, шоумены и спортсмены. Самым богатым на зарабатывающих знаменитостей оказалась Москва. Уроженцы столицы составили больший процент топ-50 рейтинга Forbes.

Среди богатых москвичей Николай Басков, Сергей Лазарев, Гарик Харламов, Тимати, Александр Овечкин, Артем Дзюба, Полина Гагарина, Юлия Зиверт, Даниил Медведев, Максим Галкин (признан иноагентом в РФ), Игорь Акинфеев, Сергей Безруков, Андрей Рублев.

Питерский богачей в разы меньше. Это Ольга Бузова, Сергей Шнуров, Ксения Собчак, Иван Ургант, Дмитрий Нагиев.

Из Сочи самыми богатыми знаменитости оказались Григорий Лепс, Михаил Галустян и Стас Михайлов.

Знаменитостей, родившиеся на Урале, тоже оказалось много в топе Forbes. Например, это Клава Кока (Екатеринбург), Евгений Малкин (Магнитогорск), Ирина Шейк и Артемий Панарин (оба из Челябинской области).