Какие города России самые богатые на знаменитостей

Самые богатые знаменитости России рождаются в Москве, Санкт-Петербурге
и Сочи. Sibnet.ru проанализировал топ-50 самых успешных звезд рейтинга Forbes и
определил города с «золотниками».
Главные знаменитости-богачи России — музыканты, шоумены и
спортсмены. Самым богатым на зарабатывающих знаменитостей оказалась Москва.
Уроженцы столицы составили больший процент топ-50 рейтинга Forbes.
Среди богатых москвичей Николай Басков, Сергей Лазарев,
Гарик Харламов, Тимати, Александр Овечкин, Артем Дзюба, Полина Гагарина, Юлия
Зиверт, Даниил Медведев, Максим Галкин (признан иноагентом в РФ), Игорь
Акинфеев, Сергей Безруков, Андрей Рублев.
Питерский богачей в разы меньше. Это Ольга Бузова, Сергей
Шнуров, Ксения Собчак, Иван Ургант, Дмитрий Нагиев.
Из Сочи самыми богатыми знаменитости оказались Григорий
Лепс, Михаил Галустян и Стас Михайлов.
Знаменитостей, родившиеся на Урале, тоже оказалось много в топе Forbes. Например, это Клава Кока (Екатеринбург), Евгений Малкин (Магнитогорск), Ирина Шейк и Артемий Панарин (оба из Челябинской области).