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Почему нельзя перезванивать в ответ на сообщение в мессенджере?

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Предложение созвониться в мессенджере не означает, что надо сразу набирать номер, цифровой этикет этого не одобряет, рассказал бизнес-тренер Тимур Асланов.

«Времена изменились, и мы не можем звонить людям, когда нам хочется. Люди в этот момент могут быть заняты чем-то важным, требующем высокой концентрации внимания и даже короткий ответ "Перезвоню" отвлечет их, помешает», — сказала на YouTube-канале Асланов.

Даже если человек написал в мессенджер «Когда тебе можно позвонить?», это не значит, что он хочет сделать это немедленно, может, планировал позвонить через 15 минут или через час.

«Это такое же вторжение в личное пространство, как звонок без предупреждения. Правильной реакцией на такие сообщения будет написать, что готов созвониться и согласовать время созвона», — подчеркнул эксперт.

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Топ комментариев

MuCbE

Ну так если Украина продаст Киев, Одессу, Львов или что они там собрались продавать, что от страны останется...

Asd10

Ласковый телёнок двух маток сосёт. Чего вам не так??)))

pepelmetal

С 90х годов слышу как ещё чуть чуть и будет наукраине как в Швейцарии

Asd10

Мозгов бы тебе маленько, русский сибиряк... Когда в Новгороде на бересте писали, в "колыбели цивилизации"...