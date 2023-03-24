Почему нельзя перезванивать в ответ на сообщение в мессенджере?

Предложение созвониться в мессенджере не означает, что надо сразу набирать номер, цифровой этикет этого не одобряет, рассказал бизнес-тренер Тимур Асланов.

«Времена изменились, и мы не можем звонить людям, когда нам хочется. Люди в этот момент могут быть заняты чем-то важным, требующем высокой концентрации внимания и даже короткий ответ "Перезвоню" отвлечет их, помешает», — сказала на YouTube-канале Асланов.

Даже если человек написал в мессенджер «Когда тебе можно позвонить?», это не значит, что он хочет сделать это немедленно, может, планировал позвонить через 15 минут или через час.

«Это такое же вторжение в личное пространство, как звонок без предупреждения. Правильной реакцией на такие сообщения будет написать, что готов созвониться и согласовать время созвона», — подчеркнул эксперт.