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Вторая солистка «Artik & Asti» запустит сольную карьеру

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Севиль

Певица Севиль, заменившая Анну Asti в группе «Artik & Asti», планирует запустить сольную карьеру.

«Помимо работы над материалом для группы, мы еще и работаем над моим сольным проектом Seville. 14 апреля мы планируем релиз такого трека», —цитирует StarHit Севиль.

Певица также опровергла слухи о том, что она уйдет из состава группы, как это сделала Анна Asti.

Севиль пришла в группу «Artik & Asti» после ухода предыдущей солистки. Поклонники творчества дуэта долгое время не могли привыкнуть к солистке, о чем писали в соцсетях. При этом сольная карьера Анны Asti сложилась успешно — ее треки и альбом в 2022 году стали самыми прослушиваемыми на разных музыкальных площадках.

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Топ комментариев

Tanatholog

"А я буду злобно критиковать уже следующую власть"А ты попробуй не злобно, а УМНО покритиковать.Вопли...

MuCbE

Ну так если Украина продаст Киев, Одессу, Львов или что они там собрались продавать, что от страны останется...

GammiPluh

Украине США за все заплатят... ой, они же все в долг дают))) под небольшой процентик)

GammiPluh

дочь офицера в Крыму где не все так однозначно