Вторая солистка «Artik & Asti» запустит сольную карьеру

Певица Севиль, заменившая Анну Asti в группе «Artik & Asti», планирует запустить сольную карьеру.

«Помимо работы над материалом для группы, мы еще и работаем над моим сольным проектом Seville. 14 апреля мы планируем релиз такого трека», —цитирует StarHit Севиль.

Певица также опровергла слухи о том, что она уйдет из состава группы, как это сделала Анна Asti.

Севиль пришла в группу «Artik & Asti» после ухода предыдущей солистки. Поклонники творчества дуэта долгое время не могли привыкнуть к солистке, о чем писали в соцсетях. При этом сольная карьера Анны Asti сложилась успешно — ее треки и альбом в 2022 году стали самыми прослушиваемыми на разных музыкальных площадках.