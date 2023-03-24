Группа «Звери» выпустила трек «Мечтаем»

Группа «Звери» вернулась к позитивному настрою в творчестве после серии пессимистичных песен и выпустила песню «Мечтаем».

«Мы будем думать только про лучшее, пусть будет так, как мы мечтаем. Как мы мечтаем, так и будет», — поют «Звери».

Текст песни «Зверей» получился очень напиленным. В нем много переживаний о прошедшем и настоящем, но все же музыканты выбирают светлое будущее и верят, что все будет хорошо.

Последний альбом группы «Звери», вышедший в 2020 году, называется «Одиноким везде пустыня». Песни в нем посвящены произведениям Чехову. В этом году у музыкантов вышла песня «Чайка» с нецензурным обращением к писателю.