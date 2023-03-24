НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Группа «Звери» выпустила трек «Мечтаем»

Источник:
Sibnet.ru
221 0

Группа «Звери» вернулась к позитивному настрою в творчестве после серии пессимистичных песен и выпустила песню «Мечтаем».

«Мы будем думать только про лучшее, пусть будет так, как мы мечтаем. Как мы мечтаем, так и будет», — поют «Звери».

Текст песни «Зверей» получился очень напиленным. В нем много переживаний о прошедшем и настоящем, но все же музыканты выбирают светлое будущее и верят, что все будет хорошо.

Последний альбом группы «Звери», вышедший в 2020 году, называется «Одиноким везде пустыня». Песни в нем посвящены произведениям Чехову. В этом году у музыкантов вышла песня «Чайка» с нецензурным обращением к писателю.

Еще по теме
Кто перепел песню «Батарейка» группы «Жуки»
Певице МакSим стало плохо на концерте в Сочи
Музыка на матчах ХК «Сибирь»: как создается атмосфера
Нюша показала «Новое чудо» с Арашем
смотреть все
Культгид #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Иран определил стоимость автомобилей для России
Си Цзиньпин назвал условие завершения конфликта на Украине
Зрители «Маски» возмутились решению выгнать Феникса
Туристы назвали самую подходящую для легкого секса страну
Обсуждение (0)
Топ комментариев

Tanatholog

"А я буду злобно критиковать уже следующую власть"А ты попробуй не злобно, а УМНО покритиковать.Вопли...

MuCbE

Ну так если Украина продаст Киев, Одессу, Львов или что они там собрались продавать, что от страны останется...

GammiPluh

Украине США за все заплатят... ой, они же все в долг дают))) под небольшой процентик)

GammiPluh

дочь офицера в Крыму где не все так однозначно