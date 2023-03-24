Клубы НХЛ отказались от ЛГБТ-акций для безопасности россиян

Клуб НХЛ «Чикаго Блэкхокс» отказался от участия в ЛГБТ-акции из-за российских игроков, которым на родине могут грозить последствия в связи с новым законом о запрете пропаганде нетрадиционных ценностей. Аналогично поступали «Миннесота» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Планировалось, что игроки «Чикаго» перед воскресным матчем с «Ванкувером» выйдут на раскатку в джерси с ЛГБТ-символикой в рамках акции Pride Night. Но руководство решило от участия в акции из-за возможных правовых последствий для двух своих игроков-россиян — вратаря Антона Худобина и защитника Никиты Зайцева, пишет The Athletic со ссылкой на источники.

В клубе посчитали, что участие в акции Худобина и Зайцева может быть интерпретировано в России как нарушение закона РФ о запрете пропаганды ЛГБТ и создаст проблемы для игроков.

Ранее от ношения радужной формы с ЛГБТ-символикой по тем же причинам отказались «Миннесота», где играет Кирилл Капризов, и «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступают Артемий Панарин и Игорь Шестеркин.

Что грозит за ЛГБТ-пропаганду в России