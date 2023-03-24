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Клубы НХЛ отказались от ЛГБТ-акций для безопасности россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com

Клуб НХЛ «Чикаго Блэкхокс» отказался от участия в ЛГБТ-акции из-за российских игроков, которым на родине могут грозить последствия в связи с новым законом о запрете пропаганде нетрадиционных ценностей. Аналогично поступали «Миннесота» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Планировалось, что игроки «Чикаго» перед воскресным матчем с «Ванкувером» выйдут на раскатку в джерси с ЛГБТ-символикой в рамках акции Pride Night. Но руководство решило от участия в акции из-за возможных правовых последствий для двух своих игроков-россиян — вратаря Антона Худобина и защитника Никиты Зайцева, пишет The Athletic со ссылкой на источники.

В клубе посчитали, что участие в акции Худобина и Зайцева может быть интерпретировано в России как нарушение закона РФ о запрете пропаганды ЛГБТ и создаст проблемы для игроков.

Ранее от ношения радужной формы с ЛГБТ-символикой по тем же причинам отказались «Миннесота», где играет Кирилл Капризов, и «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступают Артемий Панарин и Игорь Шестеркин.

Что грозит за ЛГБТ-пропаганду в России

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Топ комментариев

Tanatholog

"А я буду злобно критиковать уже следующую власть"А ты попробуй не злобно, а УМНО покритиковать.Вопли...

MuCbE

Ну так если Украина продаст Киев, Одессу, Львов или что они там собрались продавать, что от страны останется...

GammiPluh

Украине США за все заплатят... ой, они же все в долг дают))) под небольшой процентик)

GammiPluh

дочь офицера в Крыму где не все так однозначно