Сборная России сыграла вничью с Ираном

Сборная России по футболу не смогла переиграть команду Ирана в товарищеском матче. Он завершился со счетом 1:1.

Оба гола были забиты с пенальти. Первым 11-метровый реализовал Антон Миранчук (28-я минута матча). Мехди Тареми сравнял счет в начале второго тайма.

«Результат не оценивал бы, счет на табло. Мы пока ни к чему не готовимся. Мне хотелось посмотреть, как будем играть против такой команды. Речь больше про игру, а не результат. Могли выиграть, в конце могли и проиграть. До нашего гола почти все понравилось. А после гола – ничего не понравилось», — прокомментировал главный тренер сборной Валерий Карпин на послематчевой пресс-конференции.

До этого команды встречались в 2017 году и сыграли вничью 1:1, забитыми мячами отметились Сердар Азмун и Дмитрий Полоз. В данный момент сборная Ирана занимает 24 строчку в рейтинге ФИФА, у России 37 место.