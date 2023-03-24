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Сборная России сыграла вничью с Ираном

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Михаил Шапаев, РФС

Сборная России по футболу не смогла переиграть команду Ирана в товарищеском матче. Он завершился со счетом 1:1.

Оба гола были забиты с пенальти. Первым 11-метровый реализовал Антон Миранчук (28-я минута матча). Мехди Тареми сравнял счет в начале второго тайма.

«Результат не оценивал бы, счет на табло. Мы пока ни к чему не готовимся. Мне хотелось посмотреть, как будем играть против такой команды. Речь больше про игру, а не результат. Могли выиграть, в конце могли и проиграть. До нашего гола почти все понравилось. А после гола – ничего не понравилось», — прокомментировал главный тренер сборной Валерий Карпин на послематчевой пресс-конференции.

До этого команды встречались в 2017 году и сыграли вничью 1:1, забитыми мячами отметились Сердар Азмун и Дмитрий Полоз. В данный момент сборная Ирана занимает 24 строчку в рейтинге ФИФА, у России 37 место.

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Топ комментариев

Tanatholog

"А я буду злобно критиковать уже следующую власть"А ты попробуй не злобно, а УМНО покритиковать.Вопли...

MuCbE

Ну так если Украина продаст Киев, Одессу, Львов или что они там собрались продавать, что от страны останется...

GammiPluh

Украине США за все заплатят... ой, они же все в долг дают))) под небольшой процентик)

GammiPluh

дочь офицера в Крыму где не все так однозначно