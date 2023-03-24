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Губернатор Усс прокомментировал побег сына из Италии

Источник:
Sibnet.ru
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Губернатор Красноярского края Александр Усс
Фото: © пресс-служба правительства Красноярского края

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил журналистам, что не знает, где его сын Артем, исчезнувший из-под домашнего ареста в Италии после решения о его экстрадиции в США.

«Меня как отца, конечно, очень беспокоит судьба сына. Его местонахождение мне неизвестно, как и детали произошедшего… По словам Артема, квартира, в которой он находился под домашним арестом, очень тщательно охранялась карабинерами. Его периодически посещали даже несколько раз ночью, поэтому мне абсолютно непонятно, как он мог исчезнуть оттуда», — цитирует Усса «Борус».

Губернатор добавил, что убежден в невиновности сына.

«Деяния, которые ему инкриминируются, не только не являются преступными, они не являются даже правонарушениями, за которые ему можно было бы подвергнуть штрафу. Это не только мое мнение, это мнение международной группы адвокатов», — отметил глава Красноярского края.

Артем Усс снял электронный браслет и исчез после того, как суд в Милане принял решение об его экстрадиции в США, где он обвиняется в уклонении от санкций и отмывании денег.

Российский суд также объявил Усса в международный розыск в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, Россия потребовала его выдачи. Ранее сам Усс не дал соглашения на высылку в США, но согласился на экстрадицию в РФ.

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ЧП #Громкое дело #Красноярск
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