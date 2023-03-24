Путин объявил войну пластиковой посуде

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для увеличения использования одноразовой бумажной упаковки или посуды, чтобы постепенно отказаться от пластиковой тары, говорится в одном из поручений правительства.

Правительству было поручено принять меры, предусматривающие увеличение использования населением, торговлей и производителями бумажной (картонной) тары, посуды, упаковки для отказа от пластиковых изделий.

Ранее стало известно о возможном запрете на ввоз в Россию одноразовой посуды, пластиковых контейнеров, стаканчиков, пакетов и ватных палочек. По данным Союза переработчиков пластмасс, привозная продукция занимает на российском рынке более 20%.

Компании выразили беспокойство из-за возможного запрета оборота данных товаров на рынке. В «Союзмолоке» отметили, что, например, заменить дой-пак на жестяную банку нельзя. Она не будет востребованы, это может стать причиной исчезновения ряда молочных категорий с рынка.