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Путин объявил войну пластиковой посуде

Источник:
Sibnet.ru
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Пластиковые одноразовые стаканчики
Фото: wuestenigel / Attribution License

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для увеличения использования одноразовой бумажной упаковки или посуды, чтобы постепенно отказаться от пластиковой тары, говорится в одном из поручений правительства.

Правительству было поручено принять меры, предусматривающие увеличение использования населением, торговлей и производителями бумажной (картонной) тары, посуды, упаковки для отказа от пластиковых изделий.

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Ранее стало известно о возможном запрете на ввоз в Россию одноразовой посуды, пластиковых контейнеров, стаканчиков, пакетов и ватных палочек. По данным Союза переработчиков пластмасс, привозная продукция занимает на российском рынке более 20%.

Компании выразили беспокойство из-за возможного запрета оборота данных товаров на рынке. В «Союзмолоке» отметили, что, например, заменить дой-пак на жестяную банку нельзя. Она не будет востребованы, это может стать причиной исчезновения ряда молочных категорий с рынка.

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Экономика #Торговля
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Топ комментариев

Tanatholog

"А я буду злобно критиковать уже следующую власть"А ты попробуй не злобно, а УМНО покритиковать.Вопли...

MuCbE

Ну так если Украина продаст Киев, Одессу, Львов или что они там собрались продавать, что от страны останется...

GammiPluh

Украине США за все заплатят... ой, они же все в долг дают))) под небольшой процентик)

GammiPluh

дочь офицера в Крыму где не все так однозначно