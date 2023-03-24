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Стали известны новые участники шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Ведьма Виктория Райдос пополнила список участников проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших», шоу стартует 1 апреля на ТНТ, сообщила пресс-служба телеканала.

В проекте «Экстрасенсы. Битва сильнейших» примут участие девять победителей и финалистов «Битвы экстрасенсов». Среди уже известных участников — Александр Шепс, Влад Череватый и Виктория Райдос.

Райдос победила в 16 сезоне «Битвы экстрасенсов» и стала последней женщиной, взявшей награду проекта за последние шесть сезонов.

«Мне важно прийти, подтвердить свою квалификацию, важно и интересно сразиться с мужчинами, потому что их, как правило, больше любят зрители. Но я рассчитываю на справедливость», — цитирует пресс-служба ТНТ ведьму.

«Экстрасенсы. Битва сильнейших» – это турнир, в котором лучшие из лучших покажут свою силу и эзотерические навыки. В каждом выпуске участники будут проходить испытания, а члены жюри, зрители и сами экстрасенсы определят тех, кто сделал это лучше.

Премьера проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» смотрите на ТНТ 1 апреля в 19.30.

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