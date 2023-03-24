Дания нашла загадочный предмет у трубы «Северного потока»

Дания нашла у трубопровода «Северный поток» в Балтийском море неопознанный объект цилиндрической формы, сообщило Датское энергетическое агентство (DEA).

О неопознанным объекте близ «Северных потоков» говорил в середине марта президент Владимир Путин. «На удалении примерно 30 км от места взрыва был обнаружен столбик, который стоял в таком же месте, где произошел подрыв. А что это за место — это самые уязвимые места в газопроводе, это стык, стык труб. И там был обнаружен столбик», — рассказал Путин.

Высота предмета составляет 40 сантиметров, диаметр — 10 сантиметров. Не исключено, что речь идет о морском дымовом буе, эта версия будет дополнительно изучена, добавили в агентстве. Такие буи используются кораблями для подачи сигнала бедствия в дневное и ночное время, приводит РБК сообщение агентства.

Датские ведомства предварительно обследовали неопознанный объект, пока считается, что он не представляет непосредственной угрозы безопасности. , для операции по его подъему на поверхность приглашен оператор газопроводов «Северного поток» Nord Stream AG и Минобороны Дании,

По оценке специалистов, продолжил президент, «столбик» может являться антенной для приема сигнала, который бы привел в действие взрывное устройство, заложенное под трубопровод.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в конце сентября прошлого года. В результате были повреждены три нитки из четырех. Путин обвинил в диверсии «англосаксов».