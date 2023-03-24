МИД назвал правильным «развод» с Европой

Россия за прошедший год убедилась, что выход из Совета Европы был правильным решением, она не вернется в эту организацию, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

«За прошедший год только убедились в правильности сделанного выбора. Наш "развод" со Страсбургом — это не каприз, а продуманное решение, вызревавшее на протяжении ряда лет», — сказал Кобринец в интервью ТАСС.

По его мнению, «двойные стандарты, лицемерие и русофобия стали его отличительными чертами». «Запад превратил организацию в свой идеологический придаток и использовал для навязывания "сомнительных "прогрессистских" ценностей и неприкрытого давления на Россию», — отметил представитель МИД.

Совет Европы был основан в 1949 году. Организация содействует сотрудничеству стран в области стандартов права, прав и свобод человека и гражданина, демократического развития, законности и культурного взаимодействия. Россия вошла в Совет Европы в 1996 году и вышла в марте 2022 года.