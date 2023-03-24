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МИД назвал правильным «развод» с Европой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Бесплатный фотобанк / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Россия за прошедший год убедилась, что выход из Совета Европы был правильным решением, она не вернется в эту организацию, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

«За прошедший год только убедились в правильности сделанного выбора. Наш "развод" со Страсбургом — это не каприз, а продуманное решение, вызревавшее на протяжении ряда лет», — сказал Кобринец в интервью ТАСС.

По его мнению, «двойные стандарты, лицемерие и русофобия стали его отличительными чертами». «Запад превратил организацию в свой идеологический придаток и использовал для навязывания "сомнительных "прогрессистских" ценностей и неприкрытого давления на Россию», — отметил представитель МИД.

Совет Европы был основан в 1949 году. Организация содействует сотрудничеству стран в области стандартов права, прав и свобод человека и гражданина, демократического развития, законности и культурного взаимодействия. Россия вошла в Совет Европы в 1996 году и вышла в марте 2022 года.

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Топ комментариев

Tanatholog

"А я буду злобно критиковать уже следующую власть"А ты попробуй не злобно, а УМНО покритиковать.Вопли...

MuCbE

Ну так если Украина продаст Киев, Одессу, Львов или что они там собрались продавать, что от страны останется...

GammiPluh

Украине США за все заплатят... ой, они же все в долг дают))) под небольшой процентик)

GammiPluh

дочь офицера в Крыму где не все так однозначно