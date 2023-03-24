Русские женщины назвали самое желанное количество детей

Желание женщин быть многодетными мамами снижается, все больше россиянок хотят иметь одного или двух детей, свидетельствуют данные исследования репродуктивных планов населения, которое провел Росстат.

71,6% женщин из России хотели бы родить одного или двух детей. В 2017 году таких было 65,3%. Доля желающих иметь единственного ребенка увеличилась с 17% (по данным 2017 года) до 23% в 2022 году, приводит «Российская газета» данные исследования.

Женщины, готовые родить троих детей, составляли 18,9%. Иметь четырех детей в семье хотят 2,9% женщин, а пятерых и более —1,9%.