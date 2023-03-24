НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Русские женщины назвали самое желанное количество детей

Источник:
Sibnet.ru
315 1
Роддом, младенец, мама
Фото: © пресс-служба президента РФ

Желание женщин быть многодетными мамами снижается, все больше россиянок хотят иметь одного или двух детей, свидетельствуют данные исследования репродуктивных планов населения, которое провел Росстат.

71,6% женщин из России хотели бы родить одного или двух детей. В 2017 году таких было 65,3%. Доля желающих иметь единственного ребенка увеличилась с 17% (по данным 2017 года) до 23% в 2022 году, приводит «Российская газета» данные исследования.

Женщины, готовые родить троих детей, составляли 18,9%. Иметь четырех детей в семье хотят 2,9% женщин, а пятерых и более —1,9%.

Еще по теме
Власти рассмотрят вопрос о полном запрете вейпов
Врач рассказал, зачем нужен аппендикс
Что такое сибирская язва. СПРАВКА
Три минуты спорта в день снизят риск смерти
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Иран определил стоимость автомобилей для России
Си Цзиньпин назвал условие завершения конфликта на Украине
Зрители «Маски» возмутились решению выгнать Феникса
Туристы назвали самую подходящую для легкого секса страну
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Tanatholog

"А я буду злобно критиковать уже следующую власть"А ты попробуй не злобно, а УМНО покритиковать.Вопли...

MuCbE

Ну так если Украина продаст Киев, Одессу, Львов или что они там собрались продавать, что от страны останется...

GammiPluh

Украине США за все заплатят... ой, они же все в долг дают))) под небольшой процентик)

GammiPluh

дочь офицера в Крыму где не все так однозначно