МРОТ в России проиндексируют на 18% с 2024 года

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) проиндексируют на 18,5% с 1 января 2024 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Пятая задача на текущий год — это повышение благосостояния граждан. В том числе путем последовательного увеличения минимального размера оплаты труда темпами выше инфляции. По поручению президента проведем индексацию МРОТ с 1 января следующего года — на 18,5%», — сказал Мишустин.

По данным Росстата, среднегодовая инфляция в стране в 2022 году составила 13,75%.

С 1 января этого года МРОТ повышен на 6,3 процента, до 16, 2 тысячи рублей. Кроме того, на 2023-2024 годы показатель отвязали от величины медианной зарплаты. Повышение МРОТ на этот период будет проводится в ускоренном порядке. В прошлом году показатель повышали два раза.