Сын красноярского губернатора сбежал из‑под ареста в Италии

Российский предприниматель и сыном губернатора Красноярского края Александра Усса Артем Усс покинул место в Италии, где находился под домашним арестом, его разыскивают правоохранители.

Усс сломал электронный браслет и исчез из съемной квартиры в Милане, где он находился под домашним арестом, сообщило агентство ANSA. Правоохранители заняты его поисками.

Следователи изучают данные камер наблюдения в жилом комплексе, где жил Усс, а также записи с улицы. Как сообщает издание Corriere della Sera, он мог улететь на частном самолете из аэропорта Линате.

Усс пропал сразу после того, как суд в Милане принял решение об экстрадиции Усса в США, где он обвиняется в уклонении от санкций и отмывании денег. Экстрадиция была одобрена по двум из четырех пунктов обвинения. Сейчас ожидается рассмотрение апелляции в Кассационном суде Италии. Усс был задержан 17 октября прошлого года в аэропорту Милана Мальпенса.

Российский суд также объявил Усса в международный розыск в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, Россия потребовала его выдачи. Ранее сам Усс не дал соглашения на высылку в США, но согласился на экстрадицию в РФ.

Отец беглеца в этом году идет на выборы на второй губернаторский срок. Вероятно, ситуация с сыном может стать серьезной проблемой для переизбрания.