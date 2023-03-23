Мишустин назвал «беспрецедентным» санкционный удар по России

Запад нанес в прошлом году беспрецедентный санкционный удар по России, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме. Трансляция выступления ведется на YouTube-канале правительства РФ.

«Думаю, в этом зале нет необходимости объяснять, в каких условиях пришлось всем работать. По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было», — сказал глава кабмина.

Мишустин поблагодарил все уровни власти за слаженную работу в 2022 году, отметив, что все ветви власти «работали эффективно над выполнением важнейших для государства задач». «Благодаря нашим совместным действиям под руководством президента удалось решить сложнейшие вопросы прошедшего года», — подчеркнул он.

Несмотря на санкции, спад российской экономики по итогам 2022 года оказался «умеренным», и сейчас экономика вернулась на траекторию роста, отметил Мишустин. По мнению премьера, Россия сможет обогнать по темпам роста развитые страны в 2024 году.