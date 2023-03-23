Пиво в Новосибирске разольют в самую легкую бутылку в России

Завод AB InBev Efes в Новосибирске начал разливать пиво в стеклянную бутылку, которая легче всех в России, ее изготавливают на местном заводе «Сибстекло», сообщает правительство региона.

Производство такой бутылки объемом 450 миллилитров позволяет заводу экономить не менее 5 тысяч тонн стекла ежегодно, является более экологичным – уменьшаются выбросы СО2.

На заводе «Сибстекло» снизили вес бутылки с 265 до рекордных 235 граммов благодаря новым конструктивным решениям. При этом литраж сохранен, стеклоизделие отвечает ГОСТ.

Добиться необходимой прочности удалось за счет перераспределения толщины стекла, и потому тара выдерживает ударные нагрузки: напитки разливают под давлением, на высокой скорости.

В 2023 году завод AB InBev Efes в Новосибирске рассчитывает сохранить объем производства на уровне 2022 года – 1,6 миллиона гектолитров.