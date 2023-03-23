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«Китайские роллс-ройсы» заменят премиум-авто в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Rtierney14 / CC BY-SA 4.0

Производство китайских премиальных автомобилей запустят на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье. Ими могут стать машины люксового бренда из КНР Hongqi.

«Наша основная задача — сделать полноценную замену Mercedes, BMW, Audi, тем привычным для нас брендам, которых продавалось по 150–200 тысяч машин в год. Потенциал у этого сегмента высокий», — сообщил «Известиям» представитель «Автодома» (дилер, выкупивший завод Mercedes) Максим Шишко.

Он не уточнил, какие именно это будут марки. Источники в отрасли рассказали газете, что ими могут стать автомобили Hongqi («Хунци»).

Марка Hongqi была запущена старейшим китайским автопроизводителем FAW еще в 1959 году. Модели предназначались только для высокопоставленных чиновников. С китайского название переводится как «красное знамя». В дизайне машин присутствуют элементы и детали с красной подсветкой.

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Согласно англоязычному сайту бренда, в свободную продажу машины пошли с модели H7, собранной на платформе Toyota Crown. В Китае в 2013 году их было продано 2534 штуки. С 2018 года авто импортируют за границу — в Дубай, а позднее в Саудовскую Аравию. С 2021 года производитель присутствует и на рынках Европы.

В России в конце 2022 года был сертифицирован компактный внедорожник Hongqi HS5. Также одобрение типа транспортного средства получил флагманский седан H9.

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Tanatholog

"А я буду злобно критиковать уже следующую власть"А ты попробуй не злобно, а УМНО покритиковать.Вопли...

MuCbE

Ну так если Украина продаст Киев, Одессу, Львов или что они там собрались продавать, что от страны останется...

pepelmetal

С 90х годов слышу как ещё чуть чуть и будет наукраине как в Швейцарии

pepelmetal

Заканчивай хахлавскую пургу нести