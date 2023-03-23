«Китайские роллс-ройсы» заменят премиум-авто в России

Производство китайских премиальных автомобилей запустят на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье. Ими могут стать машины люксового бренда из КНР Hongqi.
«Наша основная задача — сделать полноценную замену Mercedes, BMW, Audi, тем привычным для нас брендам, которых продавалось по 150–200 тысяч машин в год. Потенциал у этого сегмента высокий», — сообщил «Известиям» представитель «Автодома» (дилер, выкупивший завод Mercedes) Максим Шишко.
Он не уточнил, какие именно это будут марки. Источники в отрасли рассказали газете, что ими могут стать автомобили Hongqi («Хунци»).
Марка Hongqi была запущена старейшим китайским автопроизводителем FAW еще в 1959 году. Модели предназначались только для высокопоставленных чиновников. С китайского название переводится как «красное знамя». В дизайне машин присутствуют элементы и детали с красной подсветкой.
Согласно англоязычному сайту бренда, в свободную продажу машины пошли с модели H7, собранной на платформе Toyota Crown. В Китае в 2013 году их было продано 2534 штуки. С 2018 года авто импортируют за границу — в Дубай, а позднее в Саудовскую Аравию. С 2021 года производитель присутствует и на рынках Европы.
В России в конце 2022 года был сертифицирован компактный внедорожник Hongqi HS5. Также одобрение типа транспортного средства получил флагманский седан H9.
Tanatholog"А я буду злобно критиковать уже следующую власть"А ты попробуй не злобно, а УМНО покритиковать.Вопли...
MuCbEНу так если Украина продаст Киев, Одессу, Львов или что они там собрались продавать, что от страны останется...
pepelmetalС 90х годов слышу как ещё чуть чуть и будет наукраине как в Швейцарии
pepelmetalЗаканчивай хахлавскую пургу нести