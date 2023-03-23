СМИ узнали об опасениях США быть загнанными в угол из‑за Китая

Вашингтон опасается, что США окажутся «загнанной в угол» из-за предложенного Китаем плана урегулирования украинского конфликта, сообщили источники в Белом доме.

Штаты скептически воспринял мирный план Китая. Американские власти считают, что призыв Пекина к прекращению огня позволит России «закрепить территориальные приобретения». Но США не могут проигнорировать план: это даст КНР повод заявить, что Белый не заинтересован в мире, рассказали Bloomberg источники.

По их мнению, это позволит Китаю доказать другим странам, которые устали от боевых действий и от экономического ущерба, «что Вашингтон не заинтересован в мире».

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Китай будет настаивать на том, что Вашингтон выступает против прекращения огня, чтобы «представить США в негативном свете», уверена научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Бонни Лин.

Китай представил план по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля, в годовщину начала российской военной операции. В документе 12 пунктов, которые в том числе предусматривают прекращение военных действий, отказ от эскалации и возобновление переговоров между Москвой и Киевом.