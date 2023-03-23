Valve представила Counter‑Strike 2

Valve официально анонсировала вторую часть популярного киберспортивного шутера CounterStrike. Обновленная CS выйдет летом, получит значительные графические доработки и будет доступна бесплатно для всех пользователей.

«Все новые функции игры будут представлены во время официального выпуска этим летом, но путь к Counter-Strike 2 начинается сегодня, с ограниченного теста. Тестирование, доступное избранным игрокам в CS:GO, позволит оценить возможности Counter-Strike 2 и выправить недочёты перед глобальным выпуском», — сообщается на официальном сайте игры.

Couter-Strike 2 получит обновление физики благодаря новому движку Source 2. Например, дым от гранат станет реалистичным, он будет реагировать на свет, выстрелы и движения игроков в облаке. Его можно будет расширить взрывом или даже рассеять, а облака от нескольких боеприпасов смогут объединяться и заполнять пространство.

Частота сервера теперь не будет влиять на движение игроков. В старой версии перемещение отслеживается с определенными интервалами, а в новой это будет происходить в реальном времени. Результатом станет более отзывчивое управление, а снаряды теперь будут летать одинаково.

Игра получит обновленную графику с поддержкой современных технологий и звук. Некоторые карты специально переделали для работы на новом движке, чтобы игроки смогли проверить работоспособность в период закрытой беты. Выход CounterStrike 2 запланирован на лето 2023 года.