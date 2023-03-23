Ракета «Союз‑2.1а» доставит на орбиту военный спутник

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» со спутником военного назначения состоялся в четверг, 23 марта с космодрома Плесецк, сообщило Минобороны России.

«С Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом в интересах Минобороны», — говорится в сообщении.

Запуск состоялся в 9.40 мск. Другие подробности пока не приводятся.

Это уже пятый старт российской ракеты в 2023 году, третий пуск ракеты «Союз» и первый с космодрома Плесецк.