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Ракета «Союз‑2.1а» доставит на орбиту военный спутник

Источник:
Sibnet.ru
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Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а»
Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а»
Фото: Министерство обороны Российской Федерации / CC BY 4.0

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» со спутником военного назначения состоялся в четверг, 23 марта с космодрома Плесецк, сообщило Минобороны России.

«С Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом в интересах Минобороны», — говорится в сообщении.

Запуск состоялся в 9.40 мск. Другие подробности пока не приводятся.

Это уже пятый старт российской ракеты в 2023 году, третий пуск ракеты «Союз» и первый с космодрома Плесецк.

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Оборона #Оружие #Космос
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