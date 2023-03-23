Смертельная инфекция, появившаяся раньше человека, продолжает терроризировать животных и людей. Как происходит заражение сибирской язвой и есть ли от нее лечение?

В этом году все началось в деревне Старое Акташево в Чувашии. Мужчины забивали на мясо непривитого бычка без осмотра ветеринара. Скот оказался болен сибирской язвой. От контакта с мясом заразились участвовавший в забое бычка, его супруга, а также еще один местный житель.

В деревне ввели карантин, СК возбудил дело по части 1 статьи 249 УК РФ (нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями), за что грозит максимум два года лишения свободы. Обвинение пока никому не предъявлено.

Чем страшна сибирская язва?

Сибирская язва — инфекционное заболевание с несколькими формами: легочной, кишечной и самой легкой — кожной. Возбудитель Bacillus anthracis способен образовывать споры, устойчивые к внешним условиям, таким как высокая температура или дезинфекция. Характерный признак болезни — черные язвы.

Бактерии сибирской язвы Фото : Wikimedia

Заразиться сибирской язвой можно через контакт кожи с возбудителем (через микротрещины), воздушно-капельным путем от животного и при употреблении недостаточно термически обработанного мяса. Есть возможность передачи инфекции через укусы кровососущих насекомых.

«Восприимчивость к этой инфекции всеобщая — заболевают люди всех возрастов. Проявления специфичные и тяжелые, и развивается заболевание очень быстро, течение зачастую молниеносное, и летальность очень высокая», — сказала «Российской газете» врач-инфекционист «Инвитро» Светлана Машкова.

Ежегодно в разных регионах России регистрируется около двух десятков случаев сибирской язвы у людей, до 150 — у животных.

Симптомы сибирской язвы у человека

Инкубационный период у человека занимает от нескольких часов до 8-14 дней, в среднем – 2-3 дня. Его продолжительность зависит от пути передачи и инфицирующей дозы возбудителя.

Чаще всего у человека наблюдается кожная форма. Характерно острое начало (лихорадка), на коже рук в месте проникновения микроба появляются язвы, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

При легочной форме дополнительно возникают боли в груди, одышка, пневмония. А при кишечной – понос, рвота и метеоризм.

При первых же признаках болезни надо обращаться к врачу, который поставит диагноз. Для лечения успешно применяются антибиотики. Лечение сибирской язвы проводится только в стационаре.

Кожная сибирская язва редко бывает смертельной. У желудочно-кишечной формы летальные исходы определяют в 25-60%, у легочной – 45%.

Существует отечественная вакцина от сибирской язвы. Обычно ей прививают работников, которые заняты уходом за животными, контактируют с ними либо занимаются убоем скота, разделкой туш на мясокомбинатах.

Вспышки сибирской язвы

Сибирская язва намного древнее человека. В античных и восточных документах ее называли «священный огонь» или «персидский огонь». В России эпидемии фиксировали в летописях с X века.

Русский врач Степан Андреевский в 1788 году провел масштабные исследования болезни в западно-сибирских губерниях и описал полученные результаты в труде «О сибирской язве».

Это название закрепилось в России. Международное название – Antrax («уголь»), так как кожа заболевшего чернеет.

Вспышки сибирской язвы регистрируются в России и по сегодняшний день. Самой крупной в последние 10 лет была эпидемия в 2016 году в Ямало-Ненецком автономном округе. Тогда скончался 12-летний подросток, было госпитализировано 90 человек.

Сибирскую язву изучали для использования в качестве биологического оружия. В 1979 году в Свердловске произошел выброс спор, что привело к гибели минимум 100 человек (по официальной версии причиной стало мясо зараженного скота).

Письма со спорам сибирской язвы рассылали в США в 2001 году, тогда погибли пять человек из 22 заразившихся. С тех пор «шутники» отправляют послания, подписывая конверты «сибирская язва», что вызывает тревогу у спецслужб.