НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Сибирская язва снова появилась: чем она опасна

Источник:
Sibnet.ru
484 0
Смертельная инфекция, появившаяся раньше человека, продолжает терроризировать животных и людей. Как происходит заражение сибирской язвой и есть ли от нее лечение?

В этом году все началось в деревне Старое Акташево в Чувашии. Мужчины забивали на мясо непривитого бычка без осмотра ветеринара. Скот оказался болен сибирской язвой. От контакта с мясом заразились участвовавший в забое бычка, его супруга, а также еще один местный житель.

В деревне ввели карантин, СК возбудил дело по части 1 статьи 249 УК РФ (нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями), за что грозит максимум два года лишения свободы. Обвинение пока никому не предъявлено. 

Чем страшна сибирская язва?

Сибирская язва — инфекционное заболевание с несколькими формами: легочной, кишечной и самой легкой — кожной. Возбудитель Bacillus anthracis способен образовывать споры, устойчивые к внешним условиям, таким как высокая температура или дезинфекция. Характерный признак болезни — черные язвы. 

Бактерии сибирской язвы
Бактерии сибирской язвы
Фото: Wikimedia

Заразиться сибирской язвой можно через контакт кожи с возбудителем (через микротрещины), воздушно-капельным путем от животного и при употреблении недостаточно термически обработанного мяса. Есть возможность передачи инфекции через укусы кровососущих насекомых.

«Восприимчивость к этой инфекции всеобщая — заболевают люди всех возрастов. Проявления специфичные и тяжелые, и развивается заболевание очень быстро, течение зачастую молниеносное, и летальность очень высокая», — сказала «Российской газете» врач-инфекционист «Инвитро» Светлана Машкова.

Ежегодно в разных регионах России регистрируется около двух десятков случаев сибирской язвы у людей, до 150 — у животных.

Симптомы сибирской язвы у человека

Инкубационный период у человека занимает от нескольких часов до 8-14 дней, в среднем – 2-3 дня. Его продолжительность зависит от пути передачи и инфицирующей дозы возбудителя. 

Чаще всего у человека наблюдается кожная форма. Характерно острое начало (лихорадка), на коже рук в месте проникновения микроба появляются язвы, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСамая заразная: чем опасна корь и спасет ли прививка?

При легочной форме дополнительно возникают боли в груди, одышка, пневмония. А при кишечной – понос, рвота и метеоризм.

При первых же признаках болезни надо обращаться к врачу, который поставит диагноз. Для лечения успешно применяются антибиотики. Лечение сибирской язвы проводится только в стационаре.

Кожная сибирская язва редко бывает смертельной. У желудочно-кишечной формы летальные исходы определяют в 25-60%, у легочной – 45%. 

Существует отечественная вакцина от сибирской язвы. Обычно ей прививают работников, которые заняты уходом за животными, контактируют с ними либо занимаются убоем скота, разделкой туш на мясокомбинатах.

Вспышки сибирской язвы

Сибирская язва намного древнее человека. В античных и восточных документах ее называли «священный огонь» или «персидский огонь». В России эпидемии фиксировали в летописях с X века.

Русский врач Степан Андреевский в 1788 году провел масштабные исследования болезни в западно-сибирских губерниях и описал полученные результаты в труде «О сибирской язве».

Это название закрепилось в России. Международное название – Antrax («уголь»), так как кожа заболевшего чернеет. 

Вспышки сибирской язвы регистрируются в России и по сегодняшний день. Самой крупной в последние 10 лет была эпидемия в 2016 году в Ямало-Ненецком автономном округе. Тогда скончался 12-летний подросток, было госпитализировано 90 человек. 

Сибирскую язву изучали для использования в качестве биологического оружия. В 1979 году в Свердловске произошел выброс спор, что привело к гибели минимум 100 человек (по официальной версии причиной стало мясо зараженного скота). 

Письма со спорам сибирской язвы рассылали в США в 2001 году, тогда погибли пять человек из 22 заразившихся. С тех пор «шутники» отправляют послания, подписывая конверты «сибирская язва», что вызывает тревогу у спецслужб. 

Еще по теме
Три минуты спорта в день снизят риск смерти
Поставлена точка в споре, можно ли мочить манту
Перечислены главные продукты для красоты ногтей
Как у ребенка получается «своя» группа крови?
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Иран определил стоимость автомобилей для России
Си Цзиньпин назвал условие завершения конфликта на Украине
Путин впервые посетил Донбасс
Зрители «Маски» возмутились решению выгнать Феникса
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
59
Россия соберет материалы для трибунала над Украиной
53
Путин впервые посетил Донбасс
44
Посол заявил, что Польша вступит в конфликт при поражении Украины
38
Шойгу предупредил Британию об угрозе ядерного конфликта
36
Российские силы начали «бешеный» штурм южной части Артемовска