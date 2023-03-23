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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Экс-советник Пентагона предложил Украине продать России регионы

Источник:
РИА Новости
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Соединенные Штаты должны убедить Украину согласится на присоединение новых регионов к России в обмен на деньги, считает бывший советник по оборонной политике при Пентагоне и американском сенате Марио Лойола.

«США должны побудить Украину продать россиянам территорию <…> в обмен на крупную сумму, включая репарации. Многие войны были с честью улажены таким образом», — приводит РИА Новости мнение эксперта.

По словам Лойолы, при таком исходе более однородное украинское государство было бы «более политически стабильным и имело бы большие шансы на вступление в Европейский Союз и, возможно, даже в НАТО».

В случае отказа от урегулирования конфликта мирным путем наиболее вероятным сценарием Лойола назвал одностороннее прекращение огня Россией, подкрепленное угрозой применения ядерного оружия при продолжении боевых действий.

Но при таком сценарии Россия еще сильнее сблизится с Китаем, что будет означать окончательное падение гегемонии США, заключил эксперт.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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