Маск оценил состояние банков США фразой «хуже быть не может»

Американская банковская система находится в состоянии, когда хуже быть уже не может, сообщил основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск на странице в Twitter.

«Хуже быть не может», — написал Маск.

Так Маск ответил на заявление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэла о том, что американская банковская система надежна, устойчива и в целом здорова.

До этого российский миллиардер Олег Дерипаска говорил о плачевном состоянии американской экономики. Он говорил, что «так близко США к банкротству своих госфинансов еще не подходили никогда».

Накануне ФРС США повысила ставку на 25 базисных пунктов — с 4,5–4,75% до 4,75-5% годовых. Это произошло на фоне обострения проблем в банковском секторе США и банкротства крупных банков.