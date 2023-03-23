Маск оценил состояние банков США фразой «хуже быть не может»

Американская банковская система находится в состоянии, когда хуже быть уже не может, сообщил основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск на странице в Twitter.
«Хуже быть не может», — написал Маск.
Так Маск ответил на заявление председателя Федеральной
резервной системы США Джерома Пауэла о том, что американская банковская система
надежна, устойчива и в целом здорова.
До этого российский миллиардер Олег Дерипаска говорил о
плачевном состоянии американской экономики. Он говорил, что «так близко США к банкротству
своих госфинансов еще не подходили никогда».
Накануне ФРС США повысила ставку на 25 базисных
пунктов — с 4,5–4,75% до 4,75-5% годовых. Это произошло на фоне обострения
проблем в банковском секторе США и банкротства крупных банков.