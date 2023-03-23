«Джон Уик 4» выходит в прокат в России

Фото: © кадр из фильма «Джон Уик 4»
Премьера фильма «Джон Уик 4» с Киану Ривзом в главной роли официально
состоится в кинотеатрах России в четверг, 23 марта.
В четвертой части франшизы, Джон Уик находит способ
одержать победу над Правлением Кланов. Однако, прежде чем он сможет
заслужить свою свободу, ему предстоит сразиться с новым врагом
и его могущественными союзниками.
Изначально планировалось, что «Джон Уик» будет состоять из
трех частей, но после успехов первых фильмов было принято решение расширить
вселенную.
Кроме Киану Ривза в четвертой главе снялись Донни Йен, Билл
Скарсгард, Лоренс Фишберн, Хироюки Санада, Шамир Андерсон.
Также в кинопрокат 23 марта выходят мультфильм «Коты Эрмитажа», британский боевик «Три мушкетера», триллер «Кукольник».