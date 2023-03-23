НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

«Джон Уик 4» выходит в прокат в России

Источник:
Sibnet.ru
373 0
Фото: © кадр из фильма «Джон Уик 4»

Премьера фильма «Джон Уик 4» с Киану Ривзом в главной роли официально состоится в кинотеатрах России в четверг, 23 марта.

В четвертой части франшизы, Джон Уик находит способ одержать победу над Правлением Кланов. Однако, прежде чем он сможет заслужить свою свободу, ему предстоит сразиться с новым врагом и его могущественными союзниками.

Изначально планировалось, что «Джон Уик» будет состоять из трех частей, но после успехов первых фильмов было принято решение расширить вселенную.

Кроме Киану Ривза в четвертой главе снялись Донни Йен, Билл Скарсгард, Лоренс Фишберн, Хироюки Санада, Шамир Андерсон.

Также в кинопрокат 23 марта выходят мультфильм «Коты Эрмитажа», британский боевик «Три мушкетера», триллер «Кукольник».

Еще по теме
Объявлена дата премьеры детективного сериала «Мерзлая земля»
Гай Германика снимет сериал «Княгиня Ольга» для Первого канала
Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» стал лидером проката
Съемки продолжения «Майора Грома» начались в тюрьме
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия выдвинула Западу продовольственный ультиматум
Иран определил стоимость автомобилей для России
Зеленский оценил выдачу ордера на арест Путина
Си Цзиньпин назвал условие завершения конфликта на Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
Медведев приравнял арест Путина к объявлению войны
Экс-советник Пентагона предложил Украине продать России регионы
Столтенберг назвал конфликт на Украине «войной на истощение»
Ракета «Союз‑2.1а» доставит на орбиту военный спутник
Самое обсуждаемое
108
Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина
59
Россия соберет материалы для трибунала над Украиной
53
Путин впервые посетил Донбасс
44
Посол заявил, что Польша вступит в конфликт при поражении Украины
38
Шойгу предупредил Британию об угрозе ядерного конфликта