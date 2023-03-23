«Джон Уик 4» выходит в прокат в России

Премьера фильма «Джон Уик 4» с Киану Ривзом в главной роли официально состоится в кинотеатрах России в четверг, 23 марта.

В четвертой части франшизы, Джон Уик находит способ одержать победу над Правлением Кланов. Однако, прежде чем он сможет заслужить свою свободу, ему предстоит сразиться с новым врагом и его могущественными союзниками.

Изначально планировалось, что «Джон Уик» будет состоять из трех частей, но после успехов первых фильмов было принято решение расширить вселенную.

Кроме Киану Ривза в четвертой главе снялись Донни Йен, Билл Скарсгард, Лоренс Фишберн, Хироюки Санада, Шамир Андерсон.

Также в кинопрокат 23 марта выходят мультфильм «Коты Эрмитажа», британский боевик «Три мушкетера», триллер «Кукольник».