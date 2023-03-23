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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Медведев предупредил о приближении ядерного апокалипсиса

Источник:
Sibnet.ru
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Поставки западных вооружений Украине ведут к ядерной катастрофе, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис», — сказал Медведев в интервью российским, отрывок из которого был опубликован в его телеграм-канале.

О отметил, что на сегодняшний день угроза ядерного конфликта в мире не миновала, а лишь возросла. При этом страны Запада, по всей видимости, не верили, что Россия решится на ответные действия, и таким образом просчитались.

По словам Медведева, сейчас последствия для зарубежных стран гораздо сложнее, чем могли бы быть, если бы с Москвой в позапрошлом году подписали документ о гарантиях безопасности.

Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.

Тема: Военная операция на Украине
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