Появилась новая версия смерти Бетховена

Немецкий композитор Людвиг ван Бетховен умер в 56 лет в
1827 году из-за тяжелого заболевания печени. Долгое время причиной болезни
считалось злоупотребление алкоголем, но теперь ученые выдвинули новую версию.
Ученый Кембриджского университета Тристан Бегг провел
исследование и сделал вывод, что композитор перенес инфекцию гепатита В и
подвергался высокому риску заболевания печени, и это, в конечном счете, убило
его.
«Алкогольная болезнь печени кажется наиболее предпочтительным объяснением. Но тогда это был единственный известный фактор риска за 200 лет. <…> Очень часто предполагалось наличие какой-то формы вирусного гепатита, но доказательств этому не было. Теперь есть доказательства именно перенесенного им гепатита В», — цитирует ученого издание Guardian.
D762Ну ты же участвовал... чё на пару с пендобразами в гачи ложил? Перл-Харбор ему вспомнился...
DanilonНет справедливости. Никакого наказания не понёс. Печально.
orangeravenКто им даст 300 беспилотников? Мне сразу "Большой куш" вспомнился: "Не набирай на это дело идиотов"...
Алекс555А если ракету пустят.Пробуют значит,проверяют.