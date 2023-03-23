Появилась новая версия смерти Бетховена

Немецкий композитор Людвиг ван Бетховен умер в 56 лет в 1827 году из-за тяжелого заболевания печени. Долгое время причиной болезни считалось злоупотребление алкоголем, но теперь ученые выдвинули новую версию.

Ученый Кембриджского университета Тристан Бегг провел исследование и сделал вывод, что композитор перенес инфекцию гепатита В и подвергался высокому риску заболевания печени, и это, в конечном счете, убило его.

«Алкогольная болезнь печени кажется наиболее предпочтительным объяснением. Но тогда это был единственный известный фактор риска за 200 лет. <…> Очень часто предполагалось наличие какой-то формы вирусного гепатита, но доказательств этому не было. Теперь есть доказательства именно перенесенного им гепатита В», — цитирует ученого издание Guardian.