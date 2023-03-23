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Появилась новая версия смерти Бетховена

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Karl Gruber / CC BY-SA 3.0 at

Немецкий композитор Людвиг ван Бетховен умер в 56 лет в 1827 году из-за тяжелого заболевания печени. Долгое время причиной болезни считалось злоупотребление алкоголем, но теперь ученые выдвинули новую версию.

Ученый Кембриджского университета Тристан Бегг провел исследование и сделал вывод, что композитор перенес инфекцию гепатита В и подвергался высокому риску заболевания печени, и это, в конечном счете, убило его.

«Алкогольная болезнь печени кажется наиболее предпочтительным объяснением. Но тогда это был единственный известный фактор риска за 200 лет. <…> Очень часто предполагалось наличие какой-то формы вирусного гепатита, но доказательств этому не было. Теперь есть доказательства именно перенесенного им гепатита В», — цитирует ученого издание Guardian.

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Топ комментариев

D762

Ну ты же участвовал... чё на пару с пендобразами в гачи ложил? Перл-Харбор ему вспомнился...

Danilon

Нет справедливости. Никакого наказания не понёс. Печально.

orangeraven

Кто им даст 300 беспилотников? Мне сразу "Большой куш" вспомнился: "Не набирай на это дело идиотов"...

Алекс555

А если ракету пустят.Пробуют значит,проверяют.