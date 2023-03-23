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Президент Молдавии одобрила переименование госязыка в румынский

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Пресс-служба Президента Украины / CC BY 4.0

Президент Молдавии Майя Санду одобрила постановление парламента о переименовании государственного языка с молдавского на румынский.

«Те, кто десятилетиями подряд твердили нам, что мы, граждане Республики Молдова, говорим на молдавском языке, а не на румынском, преследовали только одно — разделить нас», — написала Санду в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Лингвисты спорят, считать молдавский и румынский разными языками балкано-романской подгруппы романской группы или это наименования одного и того же языка. Кампания по самоидентификации молдаван как отдельной народности (и соответственно, со своим языком) проводилась в советское время.

Парламент Молдавии 16 марта 2023 года одобрил переименование государственного языка с молдавского в румынский.

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Топ комментариев

D762

Ну ты же участвовал... чё на пару с пендобразами в гачи ложил? Перл-Харбор ему вспомнился...

Danilon

Нет справедливости. Никакого наказания не понёс. Печально.

orangeraven

Кто им даст 300 беспилотников? Мне сразу "Большой куш" вспомнился: "Не набирай на это дело идиотов"...

Алекс555

А если ракету пустят.Пробуют значит,проверяют.