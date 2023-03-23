Президент Молдавии одобрила переименование госязыка в румынский

Президент Молдавии Майя Санду одобрила постановление парламента о переименовании государственного языка с молдавского на румынский.

«Те, кто десятилетиями подряд твердили нам, что мы, граждане Республики Молдова, говорим на молдавском языке, а не на румынском, преследовали только одно — разделить нас», — написала Санду в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Лингвисты спорят, считать молдавский и румынский разными языками балкано-романской подгруппы романской группы или это наименования одного и того же языка. Кампания по самоидентификации молдаван как отдельной народности (и соответственно, со своим языком) проводилась в советское время.

Парламент Молдавии 16 марта 2023 года одобрил переименование государственного языка с молдавского в румынский.