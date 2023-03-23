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Фигуристка Загитова лишилась автомобиля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Алины Загитовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что у нее эвакуировали автомобиль, а решая эту проблему, она попала в ДТП на такси.

«Ситуация кринж. Только утром я сказала, что у меня будет продуктивный день, так судьба сразу ответила: "фиг". В какой-то момент все пошло наперекосяк, и у меня забрали машину. Эвакуировали», — рассказала Загитова в телеграм-канале.

Она отметила, что процесс вызволения машины занял три часа, так как сначала ее отправили в отправили в один офис, но там машины не оказалось, а потом пришлось ехать в другой. В процессе фигуристка попала в аварию на такси, но не пострадала.

Загитова в соцсетях показывала, что управляет Mercedes. Фигуристка не рассказывала, что сделала с BMW X5, который государство ей подарило за победу в Пхенчхане-2018.

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