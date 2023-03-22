«Мы двигаем перемены»: итог визита Си Цзиньпина в Россию

Визит председателя КНР Си Цзинпина в Москву изменил многое. В геополитическом смысле Россия больше не одна — теперь в противостоянии с Западом за ней стоит Китай. Это очень хорошая новость и для государства, и для простых россиян — практически гарантировано, что новых экономических потрясений и мобилизаций не будет.

«И Китай, и Россия говорят, что это союз без границ, и я думаю, что они говорят это серьезно. В этом настоящая проблема для Запада независимо от того, что произойдет на Украине», — заявил главный американский «ястреб», бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Си Цзинпин, вопреки колоссальному давлению, приехал к Путину и поломал Западу «игру». США с союзниками планировали изолировать Россию, экономически измотать ее, нанести военное поражение и принудить к переговорам на своих условиях. Одним из главных инструментов должно было стать расшатывание страны изнутри.

Запад рассчитывал, что удар по российской экономике приведет к обнищанию населения, а неуспехи на фронтах СВО заставят власти вновь прибегнуть к мобилизации, что повлечет рост неудовлетворенности и негативных настроений. Но этот сценарий провалился.

У России оказалось достаточно сил, чтобы выдержать первый натиск. А в дальнейшей борьбе с Западом она может рассчитывать на поддержку Китая. Это значит, что экономических потрясений ждать вряд ли стоит, новых волн мобилизации — тоже. А, если весенне-летняя военная кампания сложится удачно для российской армии, есть шанс в этом году выйти на переговоры на условиях Москвы.

Глобальный контекст

Однополярный мир, который в течение трех последних десятилетий строили США, не состоялся. Большая часть мира оказалась не готова жить по правилам коллективного Запада. Тем более, что экономика азиатских стран начала обгонять экономику стран западных.

Вашингтон не желал мириться с новой реальностью. Он со своими союзниками приступил к переустройству мира силовыми методами. Через колено ломались политические режимы на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Но ни к чему, кроме как к хаосу, это ни привело.

Россия поначалу пыталась встроиться в западный мир. Безуспешно: ее как равного партнера не рассматривали. Потом пыталась обрисовать зону своих национальных интересов. Тоже неудачно: их игнорировали. В итоге — конфликт на Украине.

Китай, добившись экономического равенства с США, справедливо рассчитывал на равноправные или хотя бы партнерские отношения в политике. Но Вашингтон, считая себя гегемоном мира, испугался растущей китайской экономики и признал Пекин экзистенциальным врагом.

У КНР есть своя Украина — остров Тайвань. Он политически откололся от материковой части страны в 1950 году и считает себя отдельным государством. Но Пекин твердо намерен вернуть «отщепенцев» в родное лоно. США же, формально признавая островитян частью Китая, накачивают их оружием и науськивают против материка.

Пекин понимает, что Вашингтон сделал Тайвань инструментом ослабления Китая по схеме «Украина-Россия». Под эту концепцию в Азиатско-Тихоокеанском регионе создается свое НАТО — организация AUKUS, которая объединила США, Великобританию, Австралию. К участию в ней активно подталкиваются Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия.

Альтернативная модель

Для китайских властей очевидно, что их государство станет следующей целью. И тогда уже Москва подставит Пекину плечо. Сейчас только Россия и Китай совместно могут противостоять давлению коллективного Запада.

«Россия обеспечивает военное измерение борьбы за более справедливое мировое устройство, а Китай берет на себя экономическую и частично дипломатическую миссию», — считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, профессор Тимофей Бордачев.

#Мир Прошел год: глобальные последствия СВО

Китайская дипломатия предлагает новую модель мирового устройства. Си Цзиньпин накануне провозгласил глобальную инициативу диалога цивилизаций. Он объяснил, как не должна выглядеть новая модель мира.

«Она не должна быть копией "устаревшего пути колониальной экспансии", когда кто-то модернизируется за счет грабежа. Она не должна быть повторением "зловредного пути ", когда сильное государство запугивает остальные страны», — приводит позицию китайского лидера глава Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО имени Примакова РАН, профессор Александр Ломанов.

По его оценке, Китай намерен показать миру, «как правильно идти по пути мирной модернизации, которая не наносит ущерба никому и, соответственно, создает только благо для всего человечества».

Пекин создает альтернативный Западу пояс, который включит Китай, Россию и исламский мир. И недавно на этом пути удалось достичь большого успеха. Китайская дипломатия примирила двух давних взаимных ненавистников, претендующих на лидерство в исламе — Иран и Саудовскую Аравию. Причем первый — заклятый враг США, а второй еще недавно — хороший приятель Вашингтона.

Экономический альянс

Самым важным практическим результатом визита Си Цзиньпина в Москву стали соглашения о расширении экономического сотрудничества. Они должны нивелировать изоляцию России от западных рынков и смягчить влияние санкций. На переговорах было заявлено, что:

Россия и Китай могут стать мировыми лидерами в области IT и искусственного интеллекта;

Москва поддержит китайский бизнес по замещению западных производств, покинувших Россию;

Российский бизнес, в свою очередь, готов удовлетворить растущий спрос Китая на энергоносители;

Объем поставок российского газа в Китай к 2030 году составит не менее 98 миллиардов кубометров плюс еще 100 миллионов тонн сжиженного природного газа;

Согласованы все параметры договоренности о новом газопроводе «Сила Сибири — 2» из России в КНР через Монголию;

Москва ожидает роста поставок российского продовольствия на китайский рынок;

РФ и Китай готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути;

В приоритете строительство железнодорожных и автомобильных маршрутов для удовлетворения растущих потребностей в грузоперевозках.





Экономические связи с Китаем уже в краткосрочной перспективе поддержат российскую оборонную промышленность. Возможно, по прогнозам экспертов, появятся новые виды вооружений в рамках военно-технического сотрудничества.

Это укрепит российскую армию, которая сможет кардинально переломить ситуацию в зоне СВО. И тогда ей точно не понадобятся массы слабоподготовленных резервистов, призванных в рамках мобилизации.

Эпоха перемен

По итогам встречи стороны подписали Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и Совместное заявление о плане развития ключевых направлений китайско-российского экономического сотрудничества на период до 2030 года.

«Все наши переговоры — вчера и сегодня, в формате тет-а-тет, в узком составе и с участием делегаций — были успешными», — заявил по итогам переговоров президент России Владимир Путин. По его словам, российско-китайские отношения сейчас находятся на наивысшем за всю историю уровне развития.

С ним солидарен и Си Цзинпин. «Китайско-российские связи далеко вышли за рамки двусторонних отношений и имеют жизненно важное значение для современного миропорядка и судьбы человечества», — заявил он для прессы.

Но гораздо интересней были слова Си Цзиньпина, сказанные неформально у крыльца Большого кремлевского дворца при прощании с Путиным: «Сейчас идут перемены, которых не было в течение 100 лет. А мы вместе двигаем эти перемены».

«Согласен», — поддержал его президент России.