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Вода из Северо-Крымского канала станет платной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: madison-qst / CC BY 3.0

Вода из Северо-Крымского канала станет платной для предприятий Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале. При этом цена будет ниже, чем в соседних регионах Южного федерального округа.

«Ведется сбор заявок от водопользователей, планирующих полив своих сельхозугодий в этом сезоне. Стоимость днепровской воды для крымских фермеров будет ниже средней по сравнению с другими регионами Южного федерального округа», — уточнил Аксенов.

Крымский губернатор отметил, что точный размер платы будет определен на совещании. Ранее Аксенов говорил, что цена для крымских аграриев в 2023 году будет не выше 28 копеек за кубометр.

В 2017 году Украина ввела в эксплуатацию дамбу в Херсонской области, которая перекрыла поставку в Крым воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу. После этого сельхозпроизводители на полуострове стали испытывать ее дефицит.

В 2022 году во время военной операции Северо-Крымский канал в Херсонской области был разблокирован. После этого воду оттуда начали бесплатно поставлять крымским аграриям.

Поступавшая до 2014 года в Крым по Северо-Крымскому каналу вода обеспечивала 85% потребностей жителей полуострова в пресной воде.

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