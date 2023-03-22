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Умер бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров

Источник:
ТАСС
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бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров
бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров
Фото: A.Savin / CC BY-SA 3.0

Бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров умер в московской больнице, ему было 70 лет. Ранее экс-глава ЦИКа перенес операцию после обширного инфаркта.

Владимир Чуров был председателем Центризбиркома с 27 марта 2007 по 27 марта 2016 года. Он получил известность в СМИ после того, как провозгласил «первый закон Чурова»: «Путин всегда прав, потому что он всегда соблюдает закон».

После ухода из Центризбиркома Владимир Чуров занял должность посла по особым поручениям российского МИДа, руководил научным советом Российского военно-исторического общества, курировал вопросы наблюдения за выборами в органы власти зарубежных стран.

В октябре 2019 года указом президента Владимира Путина ему присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посла. Награжден орденами Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, знаками отличия «За безупречную службу» XX лет и XXX лет.

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Политика #Россия
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MuCbE

Зато Великобритания - настоящую)

MuCbE

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Times Square

Это какой-то сюрреализм. Как можно притащить из Китая автомобиль, переклеить шильдик и на полном серьезе...

mosquito__2010

Дак ты тоже Захарову во вранье обвинял, а оказалось соврал ты. Вас фейкомётчиков надо к ответственности...