Умер бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров

Бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров умер в московской больнице, ему было 70 лет. Ранее экс-глава ЦИКа перенес операцию после обширного инфаркта.

Владимир Чуров был председателем Центризбиркома с 27 марта 2007 по 27 марта 2016 года. Он получил известность в СМИ после того, как провозгласил «первый закон Чурова»: «Путин всегда прав, потому что он всегда соблюдает закон».

После ухода из Центризбиркома Владимир Чуров занял должность посла по особым поручениям российского МИДа, руководил научным советом Российского военно-исторического общества, курировал вопросы наблюдения за выборами в органы власти зарубежных стран.

В октябре 2019 года указом президента Владимира Путина ему присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посла. Награжден орденами Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, знаками отличия «За безупречную службу» XX лет и XXX лет.