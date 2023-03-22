Овечкин побил державшийся 32 года рекорд Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу сезонов с 40+ голами, который держался с 1991 года.
Овечкин на пятой минуте матча с «Коламбус Блю Джекетс» с правого фланга отдал передачу на дальнюю штангу Дилану Строуму. Но в последний момент пас перехватил защитник «Коламбуса» Ник Бланкенбург, от чьей клюшки шайба отравилась в пустые ворота. Гол поначалу записали на Строума, но спустя несколько минут переписали на Овечкина.
Сейчас в активе россиянина 13 сезонов, где он забросил 40 и более шайб. У Гретцки их было 12.
Овечкин забросил 820-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, продолжая погоню за Гретцки (894).
MuCbEЗато Великобритания - настоящую)
MuCbEНу так новость то из США. Новость рассчитана на отсталых и пробитых дурачков. Ты что повелся? А если...
Times SquareЭто какой-то сюрреализм. Как можно притащить из Китая автомобиль, переклеить шильдик и на полном серьезе...
mosquito__2010Дак ты тоже Захарову во вранье обвинял, а оказалось соврал ты. Вас фейкомётчиков надо к ответственности...