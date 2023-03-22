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Поставлена точка в споре, можно ли мочить манту

Источник:
Sibnet.ru
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Шприц
Фото: © Sibnet.ru

Пробу манту можно мочить и даже плавать с ней в море или бассейне, сообщила главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская.

«Можно и в море плавать, и в речке купаться, и в бассейн ходить — ничего страшного не произойдет», — цитирует РИА Новости Богорадскую.

Она отметила, что фтизиатры рекомендуют не мочить Манту для того, чтобы к ней не прикасались и не терли ее, чтобы не было повреждения кожи.

Проба Манту — это тест, показывающий, есть ли в организме туберкулезная палочка. На месте введения препарата появляется уплотнение, известное как «пуговка». Результат оценивают через два-три дня.

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