Надводные беспилотники атаковали Севастополь, но Черноморский флот отбил нападение, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Ранним утром наш флот отбил атаку надводных беспилотников. В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

По его словам, военные корабли в результате атаки не повреждены, но выбило стекла в нескольких зданиях. «От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на Ленина, 2, в Доме Москвы повыбивало стекла. Люди не пострадали», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что военные уверенно отразили атаку вражеских беспилотников. «Продолжается контроль обстановки. Все оперативные службы наготове», —заключил Развожаев.