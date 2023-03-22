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Умывающийся манул в новосибирском зоопарке попал на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Котенок манула вылез на солнце и начал умываться, забавное видео снял постоянный посетитель Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков.

На видео манул активно умывается, сидя на солнышке и наслаждаясь весной. В этот момент он не сильно отличается от домашней кошки.

В Сибири дикий кот обитает в Республике Алтай, Туве, Бурятии и юго-восточной части Забайкалья. Это скрытный зверь, он умеет так хорошо маскироваться, что даже в ровной открытой степи, в траве высотой всего 8-10 сантиметров, разглядеть его очень трудно. 

В Новосибирском зоопарке манулы размножаются уже четверть века. Зоопарк участвует в Международной и Европейской программах сохранения вида.

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Жизнь #Звери #Новосибирск
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