Умывающийся манул в новосибирском зоопарке попал на видео

Котенок манула вылез на солнце и начал умываться, забавное видео снял постоянный посетитель Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков.
На видео манул активно умывается, сидя на солнышке и наслаждаясь весной. В этот момент он не сильно отличается от домашней кошки.
В Сибири дикий кот обитает в Республике Алтай, Туве, Бурятии и юго-восточной части Забайкалья. Это скрытный зверь, он умеет так хорошо маскироваться, что даже в ровной открытой степи, в траве высотой всего 8-10 сантиметров, разглядеть его очень трудно.
В Новосибирском зоопарке манулы размножаются уже четверть века. Зоопарк участвует в Международной и Европейской программах сохранения вида.
MuCbEЗато Великобритания - настоящую)
MuCbEНу так новость то из США. Новость рассчитана на отсталых и пробитых дурачков. Ты что повелся? А если...
Times SquareЭто какой-то сюрреализм. Как можно притащить из Китая автомобиль, переклеить шильдик и на полном серьезе...
GammiPluhИли еще один такой же бредовый вариант - полный вывод войск из Европы и капитуляция США