Сибирские ученые создали алмазные окна для СКИФа

Специалисты Института геологии и минералогии имени В. С. Соболева СО РАН создали алмазные окна «Сибирского кольцевого источника фотонов» (СКИФ).

ЦКП СКИФ, как и другие современные синхротронные комплексы, кроме всего прочего должен быть оснащен алмазными элементами рентгеновской оптики. Изначально предполагалось закупить такие изделия за рубежом, но санкции внесли коррективы. Поэтому за изготовление алмазных окон для фронтэндов взялись специалисты из ИГМ СО РАН.

Фронтэнды предназначены для вывода синхротронного излучения из кольца накопителя на экспериментальные станции. Они должны быть оснащены специальными окнами, способными пропускать пучок синхронного излучения, обеспечивать глубокий вакуум и выдерживать экстремальную тепловую нагрузку. С такими задачами способен справиться только алмаз, но и к нему предъявляются особые требования.

Сотрудники Института геологии и минералогии СО РАН отработали режим выращивания кристаллов алмаза, соответствующих всем требованиям, а давние партнеры института — специалисты предприятия ООО «Кристалин» (Барнаул) изготовили пластинки с соответствующей чистотой поверхностей.

«Это первые функциональные алмазные элементы для СКИФа. При создании Сибирского кольцевого источника фотонов специальные изделия из алмаза потребуются еще не один раз», — цитирует «Наука в Сибири» завлабораторией экспериментальной минералогии и кристаллогенезиса ИГМ СО РАН Юрия Пальянова.