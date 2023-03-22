НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Сибирские ученые создали алмазные окна для СКИФа

Источник:
Sibnet.ru
252 0
Алмазные окна для фронтэндов
Алмазные окна для фронтэндов
Фото: © предоставлено Юрием Пальяновым

Специалисты Института геологии и минералогии имени В. С. Соболева СО РАН создали алмазные окна «Сибирского кольцевого источника фотонов» (СКИФ).

ЦКП СКИФ, как и другие современные синхротронные комплексы, кроме всего прочего должен быть оснащен алмазными элементами рентгеновской оптики. Изначально предполагалось закупить такие изделия за рубежом, но санкции внесли коррективы. Поэтому за изготовление алмазных окон для фронтэндов взялись специалисты из ИГМ СО РАН.

Фронтэнды предназначены для вывода синхротронного излучения из кольца накопителя на экспериментальные станции. Они должны быть оснащены специальными окнами, способными пропускать пучок синхронного излучения, обеспечивать глубокий вакуум и выдерживать экстремальную тепловую нагрузку. С такими задачами способен справиться только алмаз, но и к нему предъявляются особые требования.

Сотрудники Института геологии и минералогии СО РАН отработали режим выращивания кристаллов алмаза, соответствующих всем требованиям, а давние партнеры института — специалисты предприятия ООО «Кристалин» (Барнаул) изготовили пластинки с соответствующей чистотой поверхностей.

Как делают научные алмазы?

«Это первые функциональные алмазные элементы для СКИФа. При создании Сибирского кольцевого источника фотонов специальные изделия из алмаза потребуются еще не один раз», — цитирует «Наука в Сибири» завлабораторией экспериментальной минералогии и кристаллогенезиса ИГМ СО РАН Юрия Пальянова.

Еще по теме
Ученые пересчитали микроорганизмы в воздухе Новосибирска
Люди станут бессмертными в 2030 году
Венеру посчитали обитаемой планетой задолго до Земли
Ученые СФУ разработали средство от тромбов из древесных отходов
смотреть все
Наука #Наука #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия выдвинула Западу продовольственный ультиматум
Российские военные психологически подавили ВСУ женскими стонами
Как у ребенка получается «своя» группа крови?
Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин порадовался успеху переговоров с Цзиньпином
Шойгу предупредил Британию об угрозе ядерного конфликта
Полисы каско стали гораздо популярнее у водителей
АвтоВАЗ перечислил конкурентов обновленной Lada Vesta
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

MuCbE

Зато Великобритания - настоящую)

Asd10

Рабская твоя психология. Без хозяина ты жизни ваще не представляешь?

MuCbE

Ну так новость то из США. Новость рассчитана на отсталых и пробитых дурачков. Ты что повелся? А если...

Asd10

Правильно. Это не провакационный визит карги Пелосси на Тайвань. Результаты будут не видимыми, но твои...