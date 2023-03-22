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Каждый третий в России хочет накопить к пенсии более 10 млн рублей

Источник:
«Известия»
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Пенсионер
Фото: © Sibnet.ru

Каждый третий россиянин к моменту выхода на пенсию рассчитывает обладать сбережениями на сумму от 10 миллионов рублей, сообщается в исследовании «Работа.ру» и СберНПФ.

Половина участников опроса планируют завершить карьеру в 51–60 лет — преимущественно работники сфер производства и торговли. В то же время почти каждый пятый собирается прекратить работать до 50 лет, а 3% ­— до 40. В основном это сотрудники IT и транспортных предприятий.

Между тем только 20% хотят выйти на пенсию в положенный срок — от 61 до 65 лет. Об этом сообщили главным образом трудящиеся в сфере строительства и производства. Еще 13% планируют уйти на покой после 65 — в основном сотрудники сферы транспорта, бухгалтерии и ритейла.

Практически каждый третий россиянин к моменту выхода на пенсию рассчитывает обладать сбережениями на сумму от 10 миллионов рублей.

Вдвое меньше хотят накопить 5–10 миллионов рублей, и только 10% — 500 тысяч рублей. Респонденты рассказали, что надеются не только на выплаты по старости, но и на негосударственные пенсии, деньги от аренды и инвестиции в ценные бумаги.

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