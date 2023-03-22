Полисы каско стали гораздо популярнее у водителей

Продажи полисов каско в 2022 году ускорились рекордно за пять лет. Это связано с появлением недорогих программ мини-каско и резким подорожанием запчастей.

По итогам прошлого года россияне оформили 6 миллионов каско — на 623 тысячи больше, чем в 2021-м. Такой прирост в три раза выше, чем годом ранее, приводят «Известия» статистику Центробанка.

Динамика связана с повышением спроса на недорогие программы мини-каско с ограниченным покрытием (например, страховка только от угона, тотальной гибели авто или от ДТП с наличием второго участника).

Среди других причин повышения спроса на каско — резкое подорожание запчастей. Если ранее некоторые клиенты готовы были самостоятельно оплачивать мелкие повреждения, то в 2022-м они хотели переложить подобные риски на страховщиков.

Сейчас классический полис стоит около 40 тысяч рублей, а стоимость коробочных продуктов может составлять всего 2-3 тысячи. Однако они покрывают лишь небольшой набор рисков.