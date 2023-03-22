НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Полисы каско стали гораздо популярнее у водителей

Источник:
Sibnet.ru
323 0
Автомобильная авария
Фото: © Sibnet.ru

Продажи полисов каско в 2022 году ускорились рекордно за пять лет. Это связано с появлением недорогих программ мини-каско и резким подорожанием запчастей.

По итогам прошлого года россияне оформили 6 миллионов каско — на 623 тысячи больше, чем в 2021-м. Такой прирост в три раза выше, чем годом ранее, приводят «Известия» статистику Центробанка.

Динамика связана с повышением спроса на недорогие программы мини-каско с ограниченным покрытием (например, страховка только от угона, тотальной гибели авто или от ДТП с наличием второго участника).

Среди других причин повышения спроса на каско — резкое подорожание запчастей. Если ранее некоторые клиенты готовы были самостоятельно оплачивать мелкие повреждения, то в 2022-м они хотели переложить подобные риски на страховщиков.

Сейчас классический полис стоит около 40 тысяч рублей, а стоимость коробочных продуктов может составлять всего 2-3 тысячи. Однако они покрывают лишь небольшой набор рисков.

Еще по теме
МВД напомнило о продлении водительских прав на три года
Автовладелец заплатит 700 тыс. рублей за ДТП, которое не совершал
Появилось предложение штрафовать на 1 млн за скручивание пробега
Участников СВО из Горного Алтая освободили от транспортного налога
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Самое популярное
Россия выдвинула Западу продовольственный ультиматум
Российские военные психологически подавили ВСУ женскими стонами
Как у ребенка получается «своя» группа крови?
Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин порадовался успеху переговоров с Цзиньпином
Шойгу предупредил Британию об угрозе ядерного конфликта
Полисы каско стали гораздо популярнее у водителей
АвтоВАЗ перечислил конкурентов обновленной Lada Vesta
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

MuCbE

Зато Великобритания - настоящую)

Asd10

Рабская твоя психология. Без хозяина ты жизни ваще не представляешь?

MuCbE

Ну так новость то из США. Новость рассчитана на отсталых и пробитых дурачков. Ты что повелся? А если...

Asd10

Правильно. Это не провакационный визит карги Пелосси на Тайвань. Результаты будут не видимыми, но твои...