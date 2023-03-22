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Путин порадовался успеху переговоров с Цзиньпином

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-службы президента России

Российско-китайские переговоры были успешными, Россия и Китай могут находить решения самых сложных проблем, заявил президент России Владимир Путин.

«Все наши переговоры вчера и сегодня в формате "тет-а-тет", в узком составе, с участием делегаций были успешными, прошли в теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере», — сказал Путин во время совместного общения двух лидеров с прессой.

По его словам, подписанные два программных совместных заявления «в полной мере отражают особый характер российско-китайских отношений, которые находятся на наивысшем за всю историю уровне развития».

«Россию и Китай связывают крепкие узы добрососедства, взаимовыручки, поддержки, дружбы между нашими народами, поддерживается активный двусторонний диалог на всех уровнях. Мы с председателем КНР находимся в постоянном контакте», — подчеркнул Путин.

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Политика #Мир
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