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Британия передаст Украине снаряды с обедненным ураном

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: U.S. Navy

Британия поставит Украине снаряды, содержащие обедненный уран, сообщается в ответе замминистра обороны Аннабель Голди на запрос члена палаты лордов барона Хилтона.

«Наряду с предоставлением эскадрона боевых танков Challenger 2 Украине мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — говорится в сообщении.

Такие снаряды обладают повышенной эффективностью при поражении бронетехники. С юридической точки зрения подобные боеприпасы можно расценивать как своеобразный подвид радиоактивного оружия.

В прошлом году объем британской военной помощи Украине составил около 2,3 миллиардов евро. В текущем году официальный Лондон рассчитывает выделить аналогичную сумму на военную помощь Киеву.

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Алекс555

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fydor55

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