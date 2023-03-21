Британия передаст Украине снаряды с обедненным ураном

Британия поставит Украине снаряды, содержащие обедненный уран, сообщается в ответе замминистра обороны Аннабель Голди на запрос члена палаты лордов барона Хилтона.

«Наряду с предоставлением эскадрона боевых танков Challenger 2 Украине мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — говорится в сообщении.

Такие снаряды обладают повышенной эффективностью при поражении бронетехники. С юридической точки зрения подобные боеприпасы можно расценивать как своеобразный подвид радиоактивного оружия.

В прошлом году объем британской военной помощи Украине составил около 2,3 миллиардов евро. В текущем году официальный Лондон рассчитывает выделить аналогичную сумму на военную помощь Киеву.