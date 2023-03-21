Советник Зеленского выступил против «заморозки» конфликта на Украине

Любая попытка «заморозить» конфликт на Украине и прекратить огонь будет означать незаконченную войну в Европе, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Любая попытка заморозить конфликт, перевести его в затяжной формат, прекратить огонь будет означать одно — наличие незаконченной войны, тлеющей в сердце Европы, и постоянное разъедание основ глобальной безопасности», — написал Подоляк в Twitter.

В настоящее время в Москве с государственным визитом находится председатель КНР Си Цзиньпин. На переговорах лидера Китая и российского президента Владимира Путина в том числе обсуждается украинский кризис.

В феврале было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования конфликта на Украине. США ранее признали, что обеспокоены тем, что Си Цзиньпин использует свой визит для активизации попыток добиться от Москвы и Киева перемирия.