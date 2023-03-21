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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

«Москвич» опроверг отзывную кампанию

Источник:
Sibnet.ru
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«Москвич» опроверг начало отзывной кампании всех кроссоверов. Это плановое устранение проблемы с некорректной русификацией.

Автомобильный портал Drom.ru обратил внимание на некорректную русификацию: некоторые пункты меню мультимедийной системы «Москвича 3» переведены с китайского языка неправильно, а в уведомлениях, которые отображаются на экране приборной панели, допущены ошибки. Обновление софта было названо «первой отзывной компанией».

Отзывная кампания предполагает публикацию данных на сайте Росстандарта и предупреждение клиентов о необходимости предоставить автомобили, попадающие под нее, на диагностику и ремонт, пояснила пресс-служба завода.

Речь идет о плановом обновлении софта программного обеспечения кроссовера «Москвич 3» для корректной русификации мультимедийной системы.

«Москвич 3» — это китайский JAC JS4, который практически в готовом виде поставляют из КНР на столичный завод. Кроссовер предлагают за 1,97 миллиона рублей, а электрическую версию «Москвич 3е» — за 3,5 миллиона рублей.

Тема: Русские машины
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