Карпин объяснил, почему у Дзюбы нет шансов попасть в сборную России

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не вызывается национальную команду, так как в условиях отстранения от международных соревнований нет смысла привлекать возрастных игроков, заявил главный тренер сборной Валерий Карпин.

«Если чтото поменяется и снимут бан, то рассмотрим любого игрока, как это было до бана. Сейчас ни у кого нет шансов попасть в сборную, кто старше 30. После снятия бана посмотрим», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

В последний раз Дзюба играл за национальную команду при Станиславе Черчесове на чемпионате Европы в 2021 году.

Сборная России 23 марта в Тегеране проведет товарищеский матч против команды Ирана. На 26 марта запланирована встреча против сборной Ирака в Санкт-Петербурге.