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Появились первые кадры со съемок пятого сезона «Ольги»

Источник:
Sibnet.ru
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Пятый сезон сериала «Ольга» станет финалом истории, съемки проекта с Яной Трояновой в главной роли уже начались, сообщила пресс-служба ТНТ.

Создатели финального сезона пока держат в секрете сюжет новых серий «Ольги». Но уже известно, что там появятся новые персонажи в исполнении Елены Валюшкиной и Федора Лаврова.

«Этот сериал стал для нас всем любимым и дорогим, но, как бы не хотелось, чтобы он продолжался, нужно с ним все-таки проститься. Ведь у каждого приятного действия есть финал. А каким будет финал "Ольги" — скоро увидим», — цитирует ТНТ Валюшкину.

Сериал «Ольга» — комедийно-драматический проект о жизни простой русской женщины из московского района Северное Чертаново. На ТНТ он стартовал в 2020 году.

В течение четырех сезонов с семьей Терентьевых произошло множество событий, а сама Ольга от тотальной гиперопеки пришла к смирению и отстранилась от многочисленных проблем детей, отца, жениха и других людей, оказавшихся на ее «попечении».

Премьера финального сезона «Ольги» состоится на ТНТ весной, точная дата пока не сообщается.

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