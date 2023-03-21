Появились первые кадры со съемок пятого сезона «Ольги»

Пятый сезон сериала «Ольга» станет финалом истории, съемки проекта с Яной Трояновой в главной роли уже начались, сообщила пресс-служба ТНТ.

Создатели финального сезона пока держат в секрете сюжет новых серий «Ольги». Но уже известно, что там появятся новые персонажи в исполнении Елены Валюшкиной и Федора Лаврова.

«Этот сериал стал для нас всем любимым и дорогим, но, как бы не хотелось, чтобы он продолжался, нужно с ним все-таки проститься. Ведь у каждого приятного действия есть финал. А каким будет финал "Ольги" — скоро увидим», — цитирует ТНТ Валюшкину.

Сериал «Ольга» — комедийно-драматический проект о жизни простой русской женщины из московского района Северное Чертаново. На ТНТ он стартовал в 2020 году.

В течение четырех сезонов с семьей Терентьевых произошло множество событий, а сама Ольга от тотальной гиперопеки пришла к смирению и отстранилась от многочисленных проблем детей, отца, жениха и других людей, оказавшихся на ее «попечении».

Премьера финального сезона «Ольги» состоится на ТНТ весной, точная дата пока не сообщается.