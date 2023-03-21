НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Google разделит громкость рингтонов и сообщений в Android 14

Источник:
Sibnet.ru
125 0

Google работает над разделением ползунков громкости для рингтонов и оповещений в Android 14. Опция уже тестируется в бета-версии операционной системы.

Обозреватель Мишаал Рахман опубликовал в Twitter скриншот новой «находки» в бета-версии Android 13 QPR2 — раздельных слайдеров громкости. Опция позволяет установить разный уровень звучания для оповещений приложений и сообщений и для вызовов.

Пользователи в комментариях сообщили, что в версии Android 14 DP2 ползунок «Громкость звонка и уведомлений» без каких-либо действий с их стороны разделились на «Громкость звонка» и «Громкость уведомлений». Они отметили, что при переходе в беззвучный режим сбрасываются оба слайдера.

Фото: © Mishaal Rahman

Google работала над разделенным уровнем громкости для разных типов оповещений еще в смартфонах Pixel. От идеи отказались по неизвестным причинам. Аналогичная функция уже присутствует в фирменных оболочках некоторых производителей, например, в Magic UI 6 от Honor.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Сотрудникам Кремля приказали избавиться от iPhone
Samsung оправдала обман со снимками Луны
Серийное производство смартфонов на ОС «Аврора» началось в России
Пользователь обнаружил обман в работе «космической съемки» Samsung
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Wink: как установить родительский контроль
04.03.23, 20:16
3197
0
Как в Telegram сделать аватарку из смайлика
Для аватара можно выбрать фон, его необязательно делать однородным и есть возможность создание градиента из четырех цветов, и, самое главное, прикрепить в центр стикер или эмодзи из своей галереи
17.02.23, 17:09
3832
0
Как получить внешний IP-адрес
Внешний или фиксированный IP-адрес нужен для защиты кошельков, создание своего сервера или поднятия скорости скачивания из файлообменников. Как его получить?
15.02.23, 00:55
3284
5
Как довести быстрый интернет до каждой точки дома
Пользователи часто сталкиваются с проблемой едва работающего интернета в некоторых местах квартиры, частного дома или дачи
02.02.23, 10:33
3459
0
PLC-технология: интернет по электропроводке
Технология Power Line Communication (PLC) предназначена для передачи интернета, ТВ и других сигналов по через обычные бытовые розетки
30.01.23, 21:18
73952
2
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
1376
1
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
7084
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
3839
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
4412
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
4822
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия выдвинула Западу продовольственный ультиматум
Российские военные психологически подавили ВСУ женскими стонами
Как у ребенка получается «своя» группа крови?
Путин высказался об отмене ЕГЭ
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Алекс555

А Россиянам хлеб не обещает?. Когда -то было в столовой и ресторанах хлеб ржаной и пшеничный лежал бесплатно....

pepelmetal

"Украинские летчики гибнут в боевых действиях на устаревшей технике, а могли бы пересесть на более совершенные...

DRAGONWAY

Воевать не с Польшей, а Польше, ибо если эти пшеки начнут агрессивно действовать, но ни 5 ни 4 статься...

Asd10

Рабская твоя психология. Без хозяина ты жизни ваще не представляешь?