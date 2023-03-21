Google разделит громкость рингтонов и сообщений в Android 14

Google работает над разделением ползунков громкости для рингтонов и оповещений в Android 14. Опция уже тестируется в бета-версии операционной системы.

Обозреватель Мишаал Рахман опубликовал в Twitter скриншот новой «находки» в бета-версии Android 13 QPR2 — раздельных слайдеров громкости. Опция позволяет установить разный уровень звучания для оповещений приложений и сообщений и для вызовов.

Пользователи в комментариях сообщили, что в версии Android 14 DP2 ползунок «Громкость звонка и уведомлений» без каких-либо действий с их стороны разделились на «Громкость звонка» и «Громкость уведомлений». Они отметили, что при переходе в беззвучный режим сбрасываются оба слайдера.

Фото: © Mishaal Rahman

Google работала над разделенным уровнем громкости для разных типов оповещений еще в смартфонах Pixel. От идеи отказались по неизвестным причинам. Аналогичная функция уже присутствует в фирменных оболочках некоторых производителей, например, в Magic UI 6 от Honor.