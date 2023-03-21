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Турция частично вернула транзит санкционки в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: A.Savin / FAL

Турция частично возобновила транзит санкционной продукции Запада в Россию, кроме американских и канадских товаров, сообщили участники рынка.

Турецкие партнеры сообщают о восстановлении работы системы оформления транзита, рассказала газете «Коммерсантъ» глава таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская.

«Насколько нам известно, большая часть проблем устранена и товары, как экспортные, с которыми проблем не было вовсе, так и транзитные, отправляются в штатном режиме», — сообщили в группе «F+ tech-Марвел.

У компании «Оптималога» получилось оформить транзит европейских товаров, однако при указании в декларации страны происхождения «Америка» реэкспорт был запрещен, отметил гендиректор Георгий Властопуло. По его словам, продукцию можно вывезти, указав иное государство.

Поставка американской продукции невозможна с указанием действительной страны происхождения товара, объяснили газете участники рынка. Турция обещала США не допускать обхода санкций

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