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Гай Германика снимет сериал «Княгиня Ольга» для Первого канала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Валерии Гай Германика

Валерия Гай Германика станет режиссером исторической драмы «Княгиня Ольга», проект будет снят для Первого канала.

«Сейчас я себе позволяю выбирать, снимаю редко. И мне это нравится, потому что копится творческая сила и некоторый внутренний опыт, на который могу опереться. И точку соприкосновения с продюсерами мы нашли именно на «Княгине Ольге». Я думаю, это мой проект, он меня выводит как художника на новый уровень», — цитирует Гай Германику «Бюллетень кинопрокатчика».

По информации издания, сериал «Княгиня Ольга» станет художественным переосмыслением истории X века и по-новому расскажет о судьбе первой правительницы Руси, принявшей христианство.

Сейчас идет подготовительный период и кастинг. Планируется, что съемки сериала начнутся в середине лета.

Гай Германика планирует снимать сериал для Первого канала с той же командой, с которой она работала над проектом «Обоюдное согласие».

«Думаю, будет много ручной камеры, длинных кадров, которые создают ощущение реальности и погружения в историческую среду, в контекст происходящего», — сказала Гай Германика.

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Алекс555

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