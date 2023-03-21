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Группа Cream Soda подтвердила смерть Димы Новы

Источник:
Sibnet.ru
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Участник группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов (псевдоним — Дима Нова) найден погибшим после того, как он в компании друзей провалился под лед на Волге.

Музыкант отдыхал в компании друзей и близких на Волге в воскресенье, 19 марта. Пять человек из 10 отдыхающих вышли на лед и провались. Одна девушка выбралась самостоятельно, еще одного мужчину удалось достать, но он погиб в автомобиле скорой помощи. Позднее был найден Дима Нова.


«Сегодня в 9.00 состоялось официальное опознание. Димы и Гоши больше нет», — говорится в официальной группе Cream Soda во «ВКонтакте». Еще двоих провалившихся под лед мужчин продолжают искать спасатели.

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Культгид #Светская хроника #Происшествия
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