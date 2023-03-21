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Си Цзиньпину в Кремле подали обед из семи блюд

Источник:
Sibnet.ru
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Председатель КНР Си Цзиньпин пообедал в неформальной обстановке с президентом России Владимиром Путиным, в Сети появилась фотография меню обеда из семи блюд.

На ужине в Кремле подавали семь блюд, судя по фотографии меню, которое опубликовал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

В него вошли закуски из дальневосточных морепродуктов, уху из стерляди и блинчики с перепелкой и грибами. Также в меню указаны оленина с вишневым соусом или печорская нельма с овощами на выбор и десерт «Павлова».

Большинство позиций в меню отображают разнообразие российской кухни от Владивостока до Калининграда. Десерт, хотя изобретен не в России, но ассоциируется с легкостью балерины Анны Павловой. 


Неизвестно, как оценил Синь Цзиньпинь блюда, но, как говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле «мороженое всегда наготове, учитывая, что Си Цзиньпин его очень любит». Государственный визит китайского лидера в Россию продлится до 22 марта.

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Политика #Мир
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